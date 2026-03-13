Kehrtwende in Gerlingen Eine weitere Flüchtlingsunterkunft kommt nun doch
Das Klinikum Schillerhöhe steht Gerlingen ab 2028 nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft zur Verfügung. Daher muss die Stadt nun schnell handeln. Auch wegen Fördergeld.
Das Klinikum Schillerhöhe steht Gerlingen ab 2028 nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft zur Verfügung. Daher muss die Stadt nun schnell handeln. Auch wegen Fördergeld.
Nun also doch: In Gerlingen soll bis spätestens kommendes Jahr eine weitere Flüchtlingsunterkunft für bis zu 120 Personen entstehen. Einen entsprechenden Beschluss hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig gefasst. Damit haben die Stadträte die Aussetzung des ursprünglichen Baubeschlusses einkassiert.