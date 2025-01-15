Bei Schnee und Eis wird die schwäbische Kehrwoche zur besonderen Herausforderung. Wer räumt, hängt vom Mietvertrag ab – und die Stuttgarter Regeln haben es in sich: Werktags muss man vor 7 Uhr auf der Matte stehen.
08.01.2026 - 08:42 Uhr
Die Kehrwoche ist bekanntlich ein heißes Eisen in Stuttgart und in weiten Teilen Baden-Württembergs. Mehr denn je gilt das bei Schnee und Glatteis – so auch im Januar 2025 mit zeitweise extremen Situationen durch gefrierenden Regen, die ein Jahr später nun erneut befürchtet werden. Das Streusalzverbot gilt in diesem Fall ausdrücklich nicht.