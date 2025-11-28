Die mikrobiologische Wasserqualität im Auenwalder Gebiet Ebersberg hat sich verbessert. Das Abkochgebot gilt dennoch weiter – mindestens bis einschließlich 3. Dezember 2025.

Im Versorgungsbereich Ebersberg (Rems-Murr-Kreis) und Sauerhof liegen neue Laborergebnisse vor. Nach Angaben der Gemeinde hat sich die mikrobiologische Wasserqualität deutlich verbessert, doch die Ursache der Verunreinigung ist weiterhin nicht abschließend geklärt. Das Abkochgebot gilt daher vorsorglich mindestens bis einschließlich 3. Dezember 2025.

Auslöser der Maßnahmen war eine Trinkwasserprobe, die am Dienstag über dem Grenzwert für coliforme Bakterien lag. Rund 280 Bürgerinnen und Bürger sind betroffen. Die Gemeinde warnte über Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr, Social Media und die NINA-App und ordnete ein Abkochgebot an. Seitdem laufen engmaschige Untersuchungen sowie zusätzliche Beprobungen im Leitungsnetz.

Reinigungs- und Spülmaßnahmen laufen weiter

„Um die Trinkwasserqualität nachhaltig wiederherzustellen, werden derzeit umfassende Reinigungs- und Spülmaßnahmen in den betroffenen Anlagen durchgeführt“, teilt Auenwalds Bauamtsleiter Pierre Mayer mit. „In den kommenden Tagen sollen erneut Wasserproben genommen werden, um den Erfolg dieser Schritte zu überprüfen.“ Zur möglichen Ursache äußert sich die Gemeinde nicht: „Eine Stellungnahme erfolgt erst, wenn die tatsächlichen Zusammenhänge zweifelsfrei nachgewiesen sind“, so Mayer.

Coliforme Keime stammen häufig aus Darm- oder Fäkalbakterien und dürfen im Trinkwasser nicht vorkommen. Sie machen nicht automatisch krank, gelten aber als deutliches Warnsignal dafür, dass unerwünschtes Wasser ins Leitungsnetz gelangt ist. Deshalb greifen sofort Vorsichtsmaßnahmen wie ein Abkochgebot.

Die Gemeinde erinnert an folgende Vorgaben: