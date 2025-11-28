Die mikrobiologische Wasserqualität im Auenwalder Gebiet Ebersberg hat sich verbessert. Das Abkochgebot gilt dennoch weiter – mindestens bis einschließlich 3. Dezember 2025.
28.11.2025 - 12:55 Uhr
Im Versorgungsbereich Ebersberg (Rems-Murr-Kreis) und Sauerhof liegen neue Laborergebnisse vor. Nach Angaben der Gemeinde hat sich die mikrobiologische Wasserqualität deutlich verbessert, doch die Ursache der Verunreinigung ist weiterhin nicht abschließend geklärt. Das Abkochgebot gilt daher vorsorglich mindestens bis einschließlich 3. Dezember 2025.