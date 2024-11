Nach der Paarung legen Eisbären eine biologische „Pause“ ein, bevor die Trächtigkeit beginnt – eine faszinierende Überlebensstrategie in der arktischen Wildnis.

Katrin Jokic 04.11.2024 - 09:53 Uhr

Die Geburt von Eisbärenjungen im Zoo Karlsruhe rückt ein faszinierendes Thema in den Vordergrund: die sogenannte Keimruhe, die bei Eisbären und anderen Tierarten auftritt. Doch was bedeutet dieser biologische Prozess, und warum ist er für das Überleben in der Natur so entscheidend? Hier erfahren Sie, wie die Keimruhe funktioniert und welche Vorteile sie für die Tiere bietet.