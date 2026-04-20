Ein 77-Jähriger ist am Sonntagmittag nach einem Autounfall in einem Gewerbegebiet in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) ums Leben gekommen. Der vermutliche Unfallhergang ist nun bekannt.
20.04.2026 - 13:24 Uhr
Bei einem Unfall am Sonntag in Markgröningen ist ein 77-Jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Unklar war bisher, wie es zu dem Unfall überhaupt kommen konnte und ob möglicherweise ein zweites Auto beteiligt war. Polizei und Staatsanwaltschaft haben nun nähere Informationen dazu herausgegeben.