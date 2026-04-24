Ein Mann steht auf einer Straße in Karlsruhe in Flammen. Nun sind die Ermittler ein Stück weiter. Einige Fragen sind aber noch offen.

red/dpa/lsw 24.04.2026 - 10:57 Uhr

Bei dem Mann, der in Karlsruhe auf einer Straße verbrannt ist, handelt es sich um einen 49-Jährigen. Er stamme den Erkenntnissen zufolge aus dem Obdachlosenmilieu, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Eine Zeugenaussage deute darauf hin, dass der Mann früher psychisch auffällig gewesen sei. Ob er vor dem Vorfall am Sonntagabend Drogen oder Alkohol genommen habe, werde noch geprüft.