Wissenschaftler sind etwas optimistischer geworden, was die Erderwärmung angeht. Klimawandel-Leugner wie US-Präsident Trump sehen sich bestätigt in ihrer Skepsis gegenüber der Erderwärmung und ihren Folgen. Experten widersprechen. Zu Recht?
Fällt der Klimawandel aus? Kühlt die Erde wieder ab? Ist der Menschheit noch eine Zukunft beschieden? Klimaforscher haben ihre Annahmen für den schlimmsten Fall bei der Erderwärmung – das sogenannte RCP 8.5 Szenario – abgemildert und ihre Berechnungen angepasst. Jetzt wird also alles wieder gut - so wie früher einmal. Nein, so einfach ist das nicht! Weder mit dem Klimawandel noch mit der Realität!