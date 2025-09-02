Christian Eiberger bleibt acht weitere Jahre Bürgermeister von Asperg – das steht schon vor der Wahl fest. Trotz dessen ist der Urnengang der Asperger wichtig und die Wahl spannend.
02.09.2025 - 15:22 Uhr
Vor acht Jahren gewann der Kämmerer von Ingersheim die Asperger Bürgermeisterwahl mit einem Erdrutschsieg – Christian Eiberger bekam fast 70 Prozent der Stimmen, verließ Ingersheim und wurde zum Schultes der 14.000-Einwohner-Stadt. In der kommenden Wahl am 28. September wird Eiberger voraussichtlich noch besser abschneiden – denn er steht ganz alleine auf der Kandidatenliste.