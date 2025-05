Es ist ihr Herzenswunsch gewesen, zurückzukehren in ihre Geburtsstadt Stuttgart. Doch mittlerweile bereut eine junge Mutter diese Entscheidung. Denn in Stuttgart sei es für Familien so unendlich schwer. „Eigentlich sollte die Stadt eine Warnung veröffentlichen, dass Familien nicht hierher ziehen sollten“, so ihr trauriges Fazit.