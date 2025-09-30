Kein Platz in Göppinger Turnhallen Es wird noch enger in den Sporthallen
Die Trainingskapazitäten in Göppinger Turnhallen sind bereits heute ausgereizt. Zu allem Übel stehen in drei großen Sporthallen außerdem noch Sanierungsarbeiten an.
Schwierig“ nennt Manfred Müller, Vorsitzender des TSV Bartenbach, die Hallensituation in Göppingen. Die Handballer aus dem nördlichen Stadtbezirk tingeln seit Jahren durch alle möglichen Turnhallen in der Stadt und in der Umgebung. Die insgesamt fünf Mannschaften im Erwachsenen-Bereich trainieren in den Hallen der Bereitschaftspolizei, am Berufschulzentrum an der Öde, in der EWS-Arena und an der Pestalozzischule. Ihre Heimspiele tragen sie in der Regel in der Parkhaushalle aus. Die Jugendmannschaften wiederum trainieren in vier unterschiedlichen Hallen. „Die Kapazitäten sind allerdings sehr gering, da teilweise sehr viele Kinder in kleinen Hallen trainieren“, sagt Müller.