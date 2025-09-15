Als würde es sich um zwei verschiedene Menschen handeln: Auch in Deutschland betrauern manche Politiker den umstrittenen US-Aktivisten Charlie Kirk, andere weinen ihm keine Träne nach.
15.09.2025 - 15:11 Uhr
Es fängt schon bei der Frage an, wie man Charlie Kirk bezeichnen soll. „Ultrarechts“ nennen die einen den US-Aktivisten und Trump-Unterstützer, der am 10. September bei einem öffentlichen Auftritt im US-Bundesstaat Utah erschossen worden ist, „konservativ“ nennen ihn andere, manche sogar „liberal“, Zeitungen nennen ihn, möglicherweise um Ausgleich ringend, häufig „rechtskonservativ“.