Mehr Müll als Magie? Konfetti wird bei der Fastnacht zunehmend kritisch gesehen. Eine Stadt untersagt Narren die bunten Schnipsel jetzt - und erntet dafür Kritik.
11.02.2026 - 04:00 Uhr
Tuttlingen - Ein Konfetti-Verbot in Tuttlingen nördlich des Bodensees sorgt derzeit für Wirbel. Der Einsatz der bunten Papierschnipsel beim jährlichen Straßenumzug wurde nun erstmals untersagt. Grund seien Jahr für Jahr wachsende Mengen und ein hoher Reinigungsaufwand, besonders bei nassem Wetter, erklärte ein Stadtsprecher. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.