Das Münchner Oktoberfest wird um 17.30 Uhr wieder geöffnet. Laut Polizei ist eine Fortführung der Wiesn unbedenklich.
01.10.2025 - 15:39 Uhr
Das nach einer Sprengstoffdrohung geschlossene Münchner Oktoberfest wird um 17.30 Uhr wieder geöffnet. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagte am Mittwoch in einem bei Instagram veröffentlichten Video, die Polizei habe ihn informiert, dass eine Fortführung der Wiesn unbedenklich sei. Deshalb werde das Festgelände auf der Theresienwiese wieder geöffnet.