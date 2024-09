In der Nacht von Freitag auf Samstag waren Teile der Haushalte im Bottwartal für kurze Zeit ohne Strom. Der Grund war technischer Natur.

Christian Kempf 22.09.2024 - 09:25 Uhr

In einigen Haushalten des Bottwartals wurde es in der Nacht von Freitag auf Samstag zappenduster. Wie die Syna vermeldet, kam es gegen 0.15 Uhr in Teilen von Beilstein, Oberstenfeld und obendrein in Aspach und Spiegelberg zu einer Unterbrechung in der Stromversorgung.