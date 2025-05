Xabi Alonso verlässt Bayer Leverkusen - das ist jetzt offiziell. Zum Thema Real Madrid äußert er sich bislang allerdings nicht.

red/SID 09.05.2025 - 14:08 Uhr

Erfolgstrainer Xabi Alonso verlässt den Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen am Saisonende. Das bestätigte der Spanier am Freitag während seiner Pressekonferenz. „Diese beiden Spiele werden meine letzten in Leverkusen sein“, sagte Alonso.