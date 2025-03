Nachdem die Flüchtlingszahlen wieder gesunken sind, ist jetzt die Zeit für einen Kassensturz. Wo könnte in Zukunft weitere Unterkünfte entstehen? Und wie kann Leonberg dem Bedarf an Pflegeplätzen und Seniorenwohnungen begegnen?

Ulrike Otto 22.03.2025 - 06:09 Uhr

Zuerst Flüchtlinge anstelle von Senioren, nun wieder Senioren anstelle von Geflüchteten – so zumindest sieht die künftige Belegung des ehemaligen Seniorenzentrums am Parksee in Leonberg aus.