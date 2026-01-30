Keine Einladung zu Podium AfD-Politiker Miguel Klauß attackiert Volkshochschule
Der Landtagsabgeordnete aus Calw wurde nicht zu einer Podiumsdiskussion von Volkshochschule und Nabu eingeladen und spricht deshalb von „antidemokratischen Zuständen“.
Der AfD-Abgeordnete Miguel Klauß macht Stimmung gegen die Volkshochschule (VHS) Calw. An diesem Freitag, 30. Januar, findet dort eine Podiumsdiskussion in Kooperation mit dem Naturschutzbund (Nabu) im Vorfeld der Landtagswahlen „über die aktuellen Herausforderungen und Zukunftsfragen im Bereich Umwelt- und Naturschutz“ statt. Eingeladen sind Daniela Steinrode (SPD), Carl Christian Hirsch (CDU), Fynn Rubehn (Grüne) und Johannes Feldmann (FDP) – Klauß nicht.