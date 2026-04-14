(Keine) Esslinger Kultur? Wo Kunst nichts kostet und trotzdem unerwünscht ist
Die Stadt Esslingen meint: Theaterplakate stören in der Fußgängerzone das Stadtbild. Das ist merkwürdig, findet Johannes M. Fischer in seinem Kommentar.
Die Stadt Esslingen meint: Theaterplakate stören in der Fußgängerzone das Stadtbild. Das ist merkwürdig, findet Johannes M. Fischer in seinem Kommentar.
Es gibt hässlicheres und schlimmeres als Theaterplakate der Württembergische Landesbühne Esslingen (WLB) – auch und vielleicht sogar gerade in den Esslinger Fußgängerzonen. Aber es gibt auch Verordnungen, zum Beispiel eine aus dem Jahr 2008. Das Wunderwerk nennt sich „Richtlinie zur Handhabung von Sondernutzungserlaubnissen durch Plakatierungen und Anbringen von Transparenten im Stadtgebiet“. Es legt fest, dass innerhalb von Fußgängerzonen nicht plakatiert werden darf.