Einige Medien berichten derzeit von einer „Hitzewelle im November“. Das klingt spektakulär, ist aber schlicht falsch.
05.11.2025 - 14:24 Uhr
Trotz mancher Schlagzeilen über eine angebliche „Hitzewelle im November“ zeigt die aktuelle Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein völlig anderes Bild. Mit einer südwestlichen Strömung gelangt zwar etwas mildere Luft nach Deutschland, die sich aber unter dem Hochdruckgebiet allmählich wieder abkühlt. Von sommerlichen Temperaturen oder gar einer Hitzewelle kann keine Rede sein.