02.01.2026 - 16:33 Uhr
Ein Erdbeben hat am Freitag die mexikanische Hauptstadt Mexiko-Stadt erschüttert. Wie der nationale seismologische Dienst mitteilte, erreichte das Beben eine Stärke von 6,5. In mehreren Vierteln war die Erschütterung zu spüren. Präsidentin Claudia Sheinbaum musste deshalb eine Pressekonferenz unterbrechen.