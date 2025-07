In einem Freizeitpark im Südwesten hat eine Attraktion gebrannt. Der Sachschaden scheint enorm zu sein. Immerhin: Es waren noch keine Besucher im Park.

red/dpa 19.07.2025 - 18:21 Uhr

Im Freizeitpark „Funny-World“ in Kappel-Grafenhausen (Ortenaukreis) hat es am Samstagvormittag gebrannt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hätten sich noch keine Besucher im Park befunden, es sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Park liegt nördlich von Freiburg in Baden-Württemberg, in der Nähe des Europa-Parks, Deutschlands größtem Freizeitpark.