Einmal im Jahr geht es zum Feiern in die Gewölbekeller Leonbergs. Doch auch oberirdisch wird in der Altstadt an den fünf Pferdemarkt-Tagen einiges geboten. Ein Rundgang mit Tipps für den Dienstag.

Ute Jenschur 09.02.2025 - 12:17 Uhr

Zwei Hotspots an diesem Samstagabend in Leonberg sind schon von weitem an der Menschenansammlung vor der Tür zu erkennen, Ardas Weinbar und das Zwo. Jährlich geht es zum Feiern in die historischen Gewölbekeller, die sich in der Regel nur zum Leonberger Pferdemarkt zur Event-Location mausern. Aber auch oberirdisch bieten die Gastronomen an den fünf Festtagen jede Menge Musik und Partystimmung, gemütliche Hocketse bei schwäbischem Vesper, aber auch feines Wein-Tasting. Für jeden ist etwas dabei. Das lädt zu einem Bummel durch die Altstadt ein.