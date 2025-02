US-Superstar Kendrick Lamar kommt im Rahmen seiner „Grand National Tour“ nach Europa – dabei wird er auch zwei Konzerte in Deutschland spielen.

Am Sonntag trat Lamar gemeinsam mit seiner Label-Partnerin SZA noch bei der Halbzeitshow des Superbowl in New Orleans auf, tags darauf wurden die Termine für die anstehende Arena-Tour durch Europa bekanntgegeben. Auch bei dieser Tour wird SZA mit von der Partie sein. Im Gepäck hat der 37-jährige Rapper sein neues Album „GNX“.

Lamar und SZA machen in Frankfurt und Köln Halt

In Deutschland können sich Fans auf zwei Konzerte freuen. Am 2. Juli gastieren Lamar und SZA im RheinEnergieStadion in Köln, am 4. Juli treten sie im Deutsche Bank Park in Frankfurt auf.

Der offizielle Vorverkauf beginnt am kommenden Freitag, 14. Februar, ab 9 Uhr - sowohl bei Ticketmaster als auch bei Eventim. Ticketmaster-Kunden können schon am Donnerstag, 13. Februar, ab 9 Uhr beim Presale die begehrten Tickets ergattern, “Telekom Prio Tickets” – ebenfalls bei Ticketmaster – gibt es gar schon ab Mittwoch, 12. Februar, ab 9 Uhr.