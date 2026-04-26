Sensation in London: Der Kenianer Sabastian Sawe läuft zum ersten Mal einen offiziellen Marathon unter zwei Stunden. Der 29-Jährige schreibt damit Sport-Geschichte.
26.04.2026 - 12:50 Uhr
London - Der Kenianer Sabastian Sawe hat in London den Marathon-Weltrekord geknackt. Der 29-Jährige gewann bei dem prestigeträchtigen Rennen in 1:59:30 Stunden und blieb damit als erster Mensch in einem offiziellen Wettkampf unter der magischen Zwei-Stunden-Marke. Sawe war 65 Sekunden schneller als sein Landsmann Kelvin Kiptum, der 2023 in Chicago 2:00:35 Stunden lief. Kiptum war nur wenige Monate später im Februar 2024 bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimat ums Leben gekommen.