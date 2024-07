In einer an einem Einfamilienhaus angebauten Garage bricht ein Feuer aus. Die Flammen erreichen das Haus zwar nicht, hinterlassen aber dennoch einen beträchtlichen Schaden.

mbo/dpa/lsw 27.07.2024 - 14:23 Uhr

Ein Brand in der Garage eines Einfamilienhauses in Kenzingen (Landkreis Emmendingen) hat nach ersten Schätzungen der Polizei einen Schaden von etwa 350.000 Euro verursacht. Ein 18 Jahre alter Bewohner zog sich womöglich eine leichte Rauchvergiftung zu, als er versuchte, den Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.