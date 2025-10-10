Gäste, die bei Heimspielen der Deutschen Fußballnationalmannschaften in den VIP-Bereich eingeladen sind, können unter anderem einen alkoholfreien Weißwein aus dem Remstal genießen. Denn der „Kernlos! Weißwein alkoholfrei“ von Kern Weine aus Kernen-Rommelshausen (Rems-Murr-Kreis) ist ins aktuelle Sortiment für die VIP-Logen des Deutschen Fußballbundes (DFB) aufgenommen worden. Schon an diesem Freitag kann er beim WM-Qualifikationsspiel der deutschen Elitekicker gegen Luxemburg im Hoffenheimer Stadion in Sinsheim an die VIP-Gäste ausgeschenkt werden.

Wie Kern Weine in einer Pressemitteilung berichtet, hat es der edle Tropfen, der zudem die Fahrtüchtigkeit seiner Konsumenten in keinerlei Hinsicht einschränkt, gegen namhafte Konkurrenz ins DFB-Sortiment geschafft. Hintergrund der Bewerbung ist die Tatsache, dass der DFB seinen VIP-Gästen in der laufenden Saison bei Heimländerspielen erneut ein „exklusives Weinsortiment aus den deutschen Anbaugebieten“ offerieren möchte.

In Kooperation mit dem Deutschen Weininstitut (DWI) habe der DFB aus mehr als 300 Weinen in mehreren verdeckten Verkostungsrunden insgesamt 20 Weine ausgewählt, die seit diesem Oktober in den VIP-Bereichen bei den Heimspielen der Frauen- und Männer-Nationalmannschaften, der männlichen U 21 sowie bei den beiden DFB-Pokalfinals ausgeschenkt werden. Darunter ist auch der „Kernlos! Weißwein alkoholfrei“.

Erstmals übernähmen in dieser Saison die Winzer und Winzerinnen persönlich die fachkundige Betreuung der Wein- und Sektbars bei ausgewählten Spielen. „Das vielfältige Angebot deutscher Weine in den VIP-Bereichen des DFB trägt maßgeblich zur Imagebildung des Weinlands Deutschland bei und bietet Fußballfans eine hervorragende Gelegenheit, hochwertige heimische Weine zu entdecken“, betont die DWI-Geschäftsführerin Melanie Broyé-Engelkes.