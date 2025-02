Das fiktive Polizeipräsidium mit der Stuttgarter Sonderkommission zur Aufklärung fernsehtauglicher Verbrechen im Ballungsgebiet hat seinen Sitz bekanntlich im oberhalb des Neckars gelegenen Römerkastell im Hallschlag. Gelegentlich allerdings dürfen die ZDF-Ermittler nicht nur in der Landeshauptstadt Stuttgart, sondern auch in den umliegenden Regionen auf Mörderfang gehen.

Auch im Remstal hat das Team der Bavaria Fiction GmbH zu sehenden „Soko Stuttgart“ alle paar Monate Einsätze an jenen Locations, die für die Umsetzung der Einfälle der Drehbuchautoren am besten passen. In Fellbach zum Beispiel wurde bereits in einem (mittlerweile abgerissenen) Holzbaubetrieb eine Geisel aus den Fängen einer Seniorin befreit, ein Restaurant in der Hirschstraße diente als Schauplatz für ein Dunkelrestaurant. In einer Gärtnerei, im Fellbacher Jugendhaus wie in einem Unternehmen für Fertigungsmesstechnik musste der Gerichtsmediziner die schnöde gemeuchelten Leichen inspizieren: „Die Frau starb zwischen 20 und 22 Uhr abends.“

Dreharbeiten 2019 in der Kellerei Kern

Und auch ein paar Kilometer weiter östlich, in Kernen, tummeln sich die Ermittler gerne. In Rommelshausen war die Kellerei Wilhelm Kern im Juli 2019 Schauplatz für einen Todesstoß per Messer im Getränkeservice „Gegendendurst.de“. Im vergangenen Sommer ging es erneut nach Kernen, allerdings in den zweiten Teilort Stetten. Mehrere Tage Ende Juli und Anfang August 2024 konnten Anwohner der Frauenländerstraße wie Bewohner und Mitarbeiter der Diakonie beobachten, wie das Team mit 60 Akteuren das dortige Freibädle in Beschlag nahm. Die Drehbuchautoren Frank Kayan und Colin Zech hatten sich für ihre tödliche Story die Trendsportart Mermaiding ausgesucht – allerdings wurde im Schwimmbecken dann keine Meerjungfrau, sondern ein Mann ermordet, der gerade mit der Monoflosse durch die Fluten tauchte. Der passende Titel der Folge: „Meermenschen“.

Was man sich angesichts der immer noch winterlichen Temperaturen heute gar nicht vorstellen kann, aber während der Dreharbeiten herrschte im Remstal circa 35 Grad Celsius. Kein Problem für die beiden Darstellerinnen, die sich als eifersüchtige Ehefrau beziehungsweise als Trainingspartnerin und vermeintliche frühere Affäre des Toten im 24 Grad kühlen Wasser einen Zickenkrieg lieferten.

Die Sprintszene schafft es nicht in die Endfassung

Weniger gut hatten es die Kommissare: Astrid M. Fünderich als Erste Kriminalhauptkommissarin Martina Seiffert und Karl Kranzkowski als Kriminaldirektor Michael Kaiser hingegen mussten im Hosenanzug und feinen Zwirn den Tumult im Edelstahlbecken schlichten. Immerhin, bei den Proben hatte Fünderich noch Flipflops an, erst beim echten Dreh musste sie auf Sneaker wechseln. Regisseurin Caroline Leipold war nach ein paar Takes zufrieden, zumindest fast: „Das war super! Aber eine machen wir noch. Okay, let’s go!“

Die engagierten Aktiven des Stettener Bädlesvereins durften als Statisten im Hintergrund agieren oder die Szenerie aus sicherer Distanz beobachten. Auch so mancher Stettener Zaungast erhaschte einen Blick durch die Büsche. Als Reporter durften wir unter sengender Hitze einigen Szenen beiwohnen. Doch ausgerechnet jener Spurt vom Kassenhäuschen in Richtung Schwimmbecken, den Fünderich und Kranzkowski hinlegten, fiel der Schere zum Opfer, wie man früher gesagt hätte – er hat es nicht in die 43-minütige Endfassung geschafft. Die mehrfachen, schweißtreibenden Sprints von Seiffert und Kaiser waren letztlich also umsonst.

Und wer ist nun die Mörderin oder der Mörder? Die eifersüchtige Gattin und Autorin von Fantasy-Romanen, die ansehnliche Meermaid-Trainerin, zugleich Konkurrentin für Werbespots in der Szene, der vom Meermenschen um sein Geld geprellte Schneider der teuren Monoflosse – oder doch ganz jemand anderes? Die Soko Stuttgart wird das Rätsel an diesem Donnerstag im Vorabendprogramm lösen.

Seit 16 Jahren „Soko Stuttgart“

Soko Stuttgart

Die erste Folge der „Soko Stuttgart“ wurde am 12. November 2009 ausgestrahlt. Die ZDF-Krimiserie ist weiterhin sehr erfolgreich und kommt auf regelmäßig etwa vier Millionen Zuschauer.

Ausstrahlung

„Meermenschen“ ist die 19. Folge der 16. Staffel – zu sehen im linearen Fernsehen an diesem Donnerstag, 20. Februar, um 18 Uhr. Wer seine Neugierde schon vorher befriedigen will: Die Folge kann bereits in der ZDF-Mediathek aufgerufen werden.