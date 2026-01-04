Aus Unachtsamkeit kommt ein junger Fahrer zwischen Stetten und Wäldenbronn von der Straße ab. Der 20-Jährige steigt unverletzt aus seinem Streufahrzeug.

Sascha Schmierer 04.01.2026 - 11:18 Uhr

Auf den Höhen des Schurwalds ist am Samstag ein Streufahrzeug im Winterdienst verunglückt. Beim Einsatz auf der Landesstraße 1199 zwischen Kernen und dem Esslinger Teilort Wäldenbronn kippte der von einem 20-jährigen Fahrer gesteuerte Lastwagen um. Der junge Mann war am frühen Samstagmorgen gegen 0.30 Uhr auf Höhe des Steinbruchs am Katzenkopf aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, das Streufahrzeug kippte auf die Seite. Der 20-Jährige blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Den entstandenen Sachschaden gibt der Verkehrsdienst mit etwa 4000 Euro an.