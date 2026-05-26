Kernen Warum der Bürgermeister zum Gespräch auf dem Spielplatz einlädt
Während die Kinder toben, stellt sich Kernens Bürgermeister Benedikt Paulowitsch an zwei Terminen in den Pfingstferien in Rommelshausen und Stetten den Fragen von Eltern.
Während die Kinder toben, stellt sich Kernens Bürgermeister Benedikt Paulowitsch an zwei Terminen in den Pfingstferien in Rommelshausen und Stetten den Fragen von Eltern.
Wo drückt der Schuh? Man könnte es auch so formulieren: Welcher Sandkrümel im Schuh drückt am meisten? Unter diesem Motto dürften in den kommenden Tagen mehrere Begegnungen der Bürgerinnen und Bürger aus Kernen (Rems-Murr-Kreis) mit ihrem Bürgermeister stehen.