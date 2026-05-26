Kernen: Warum der Bürgermeister zum Gespräch auf dem Spielplatz einlädt

Wo drückt der Schuh? Man könnte es auch so formulieren: Welcher Sandkrümel im Schuh drückt am meisten? Unter diesem Motto dürften in den kommenden Tagen mehrere Begegnungen der Bürgerinnen und Bürger aus Kernen (Rems-Murr-Kreis) mit ihrem Bürgermeister stehen.

Denn Schultes Benedikt Paulowitsch lädt in den Pfingstferien Familien zu zwei offenen Gesprächsterminen auf Spielplätzen in Rommelshausen und Stetten ein. Vorgaben für den Talk gibt es keine. Die Treffen finden statt, so die Auskunft von Kernens Rathaussprecher Sascha Baumann, „ohne Anmeldung, ohne Tagesordnung – einfach vorbeikommen und reden“.

Bei „Rent a Bürgermeister“ als Verkäufer an der Kasse

An der Supermarktkasse bei Rewe in Stetten saß er schon mal, im Rahmen der Aktion „Rent a Bürgermeister“ im März 2023 suchte er das kurze Gespräch mit den Kunden – und demonstrierte, dass er auch beim Scannen der Waren und Prüfen der Eierschachteln alles im Griff hat.

Nun bringt das neue Format „Spielplatzgespräch" Benedikt Paulowitsch an einen weiteren Ort, den der Vater sicher auch selbst schon gelegentlich aufgesucht hat – auf die Bank mit Blick auf Wippe oder Sandkasten. Also ein Versammlungsort, an dem sich Familien ohnehin aufhalten, an dem die Eltern nicht nur die motorischen Fortschritte ihrer Sprösslingen an der Kletterstange beobachten oder deren Endgeschwindigkeit beim Verlassen der Turborutsche bestaunen können.

Das Besondere in diesem Fall: Während die Kinder auf dem Spielplatz toben, ist eine Stunde lang Zeit für ein Gespräch über alles, was Familien in Kernen bewegt. Das könne, so Pressesprecher Baumann, eine konkrete Frage sein, ein Hinweis aus dem Alltag in den beiden Ortsteilen Rommelshausen und Stetten oder eine Idee für die gesamte Gemeinde Kernen im Remstal.

Die ersten beiden Termine dieser Gesprächsreihe, die offenkundig auch Fortsetzungen erfahren soll, sind terminiert. Treffpunkt in Rommelshausen ist an diesem Donnerstag, 28. Mai, von 16 bis 17 Uhr auf dem Spielplatz Beethovenstraße. Der zweite Termin in der zweiten Pfingstferienwoche im zweiten Ortsteil findet am Dienstag, 2. Juni 2026, von 17 bis 18 Uhr statt – und zwar auf dem Spielplatz der Diakonie Stetten.

Am 2. Juni auf dem Spielplatz der Diakonie Stetten

Der Spontanschwatz auf dem Spielplatz findet bei trockener Witterung statt, betont Baumann. Doch Regen ist angesichts der strahlenden aktuellen Wetterlage bei Sonnenschein und Temperaturen von 28 Grad Celsius ohnehin vorläufig nicht in Sicht.

Für Rückfragen rund um das Format steht das Büro des Bürgermeisters unter Telefon 07151/4014-148 oder per E-Mail an buero-bm@kernen.de zur Verfügung. Tagesaktuelle Informationen, ob die beiden Termine in Rommelshausen und Stetten wie geplant stattfinden oder wegen möglicher Gewitterwolken gefährdet sind, gibt es im WhatsApp-Kanal der Gemeinde Kernen unter go.kernen.de/wa.