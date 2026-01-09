Die Genehmigung für den Transport von Atommüll quer durch NRW liegt seit Monaten vor. Ein Gericht räumt zwar eine Hürde aus dem Weg. Der Streit dürfte aber weitergehen.

dpa 09.01.2026 - 13:28 Uhr

Berlin - Im juristischen Tauziehen um die Atommülltransporte vom rheinischen Jülich ins Zwischenlager Ahaus im Münsterland auf der Straße quer durch NRW haben Gegner eine Niederlage erlitten. Das Verwaltungsgericht Berlin lehnte einen Eilantrag der Umweltschutzorganisation BUND NRW ab, wie ein Sprecher mitteilte. Dabei ging es um die Frage, ob der Transport von 152 Castor-Behältern mit hochradioaktivem Material wie genehmigt sofort vollzogen werden darf.