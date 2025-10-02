Ketamin-Konsum in Stuttgart Warum ist die Partydroge zurück?
Im Stuttgarter Nachtleben hat sich eine Substanz in den letzten Jahren immer fester etabliert: Ketamin. Neu ist die Droge aber nicht, sie ist heute nur stärker im Spotlight.