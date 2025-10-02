Ketamin-Konsum in Stuttgart: Warum ist die Partydroge zurück?

Im Stuttgarter Nachtleben hat sich eine Substanz in den letzten Jahren immer fester etabliert: Ketamin. Neu ist die Droge aber nicht, sie ist heute nur stärker im Spotlight.

Schlagzeilen machte Ketamin zum Beispiel auch, als „Friends“-Star Matthew Perry im Oktober 2023 tot in seinem Pool in Los Angeles aufgefunden wurde – als Folge einer Ketamin-Überdosis.

„Keta-Konsum“ außerhalb von Partys und Nachtleben

Auch in einer Umfrage auf unserem Instagram-Account gaben Follower:innen an, Ketamin konsumiert zu haben oder zu konsumieren – die Hälfte der Befragten gab dabei einen Konsum auch außerhalb von Partys und des Nachtlebens an.

Auch Robin Seitter, Projektkoordinator bei der Stuttgarter Arbeitsgruppe Take, beobachtet die Entwicklung des Ketamin-Konsums. Er und sein Team klären seit Jahren über Drogen auf, geben Safer-Use-Tipps und sind auf Raves und Festivals in und um Stuttgart als Anlaufstelle für „Drugchecking“ vertreten.

Eine zum Zeitgeist passende Droge – kurz, planbar, intensiv

„Mir ist es immer wichtig, dass Menschen einsortieren können, dass sie psychoaktive Substanzen, also Drogen, nehmen. Das beste Beispiel ist Alkohol: Da sind wir als Gesellschaft so nah dran und Alkohol wurde so normalisiert, obwohl die Gefahren teils viel größer sind als bei anderen Substanzen“, sagt Robin.

Dass viele Menschen Ketamin konsumieren, passt für ihn gut in den aktuellen Zeitgeist. „Durch Ketamin entsteht ein kurzer, planbarer, intensiver Rausch, der mit wenigen Hangover-Erscheinungen am nächsten Tag einhergeht.“

„Stuttgart orientiert sich stark an Berlin“

Dass Ketamin auch in Stuttgart ein Thema ist, überrascht ihn nicht: „Vor allem der Konsum psychoaktiver Substanzen ist sehr regional geprägt. Oft bestimmt in einem illegalen Markt das Angebot die Nachfrage. Und dann kommt es auch darauf an, welche Szene wir betrachten: Wir befinden uns meistens in der Techno-Szene. Und die ist nicht überall gleich. Es gibt unterschiedliche Subkulturen und daneben kommerzielle Angebote. In dieser Szene hat sich Ketamin in Stuttgart fest etabliert. Vor allem, weil sich die Stuttgarter Szene sehr stark an Berlin orientiert“, erklärt Robin.

Ketamin ist kein neuer Hype

Neu ist Ketamin als Freizeitdroge jedoch nicht, weshalb Robin auch nicht gerne vom „Keta-Hype“ spricht. „Dazu eine Anekdote: Vor etwa zehn Jahren unterhielten wir uns auf einem Netzwerktreffen über Ketamin, das auch da schon verbreitet war. Ein Kollege, der schon lange in der Gesundheitsprävention im Nachtleben tätig ist, hörte uns reden und meinte, dass Ketamin ja schon in den 90ern konsumiert wurde. Er war jedoch überrascht, dass Leute das auf Partys konsumieren. Früher wurde Ketamin nämlich eher intravenös konsumiert, da waren die Konsumierenden dann nicht mehr partyfähig.“, erzählt Robin.

Heute wird Ketamin hingegen hauptsächlich geschnupft. „Deshalb wirkt es durch die Konsumform schwächer und die Dosierung kann besser der Situation angepasst werden“, so Robin. „Was ich damit sagen will: Diese viel beschworenen Trends sind für mich nicht sehr aussagekräftig. Genauso wie ‚neue Drogen‘ – die meisten Substanzen wurden schon vor vielen Jahren synthetisiert. Nur weil sie wiederentdeckt werden, heißt das nicht, dass sie neu sind.“

Diverse Gründe für den Konsum

Wieso Ketamin so beliebt ist, hat für Robin mehrere Gründe: „Das ist bei Substanzkonsum immer vielfältig und vor allem sehr individuell. Allgemein lassen sich folgende Gründe vermuten: Ketamin unterliegt dem Arzneimittelgesetz und nicht dem strengeren Betäubungsmittelgesetz, was für viele sicher ein Argument ist.

„Keta“ hat außerdem eine kurze Rauschdauer und wirkt in niedrigen Dosen alkoholähnlich, ohne den starken Alkohol-Kater am nächsten Tag. Häufig wird Ketamin auch in Verbindung mit Stimulanzien wie Amphetamin oder Kokain genutzt und ersetzt hier oft Alkohol als Mischsubstanz. Wir leben in einer Zeit, in der wir häufig nicht bei uns sind, sondern sehr stark dazu neigen, zu schauen: Was machen die anderen bzw. wie komme ich bei anderen an? Ketamin bewirkt da als Dissoziativa genau das Gegenteil. Viele wollen vielleicht einfach mal mehr bei sich sein?“, so Robin. „Ansonsten nehmen Menschen aus denselben Gründen psychoaktive Substanzen, wozu übrigens auch Alkohol gehört, warum sie auch das Nachtleben besuchen oder eben Alkohol trinken: zur Verstärkung schöner Momente, zur Bewältigung des Alltags, aus sozialen Gründen oder aus Konformität, also um dazuzugehören.“

„Kein Rausch ohne Risiko und keine Wirkung ohne Nebenwirkung“

Und gibt es Gefahren, vor denen Robin und sein Team beim Thema Ketamin warnen? „Es gibt keinen Rausch ohne Risiko und keine Wirkung ohne Nebenwirkung“, stellt Robin klar. „Die Risiken lassen sich beim Keta-Konsum nur minimieren, zum Beispiel durch: keinen Mischkonsum mit anderen Substanzen, eine möglichst geringe und genau bemessene Dosierung, Pausen einlegen, Set und Setting beachten und bei nasalem Konsum hygienisch vorgehen – also ein eigenes Röhrchen benutzen, die Substanz klein machen, Unterlagen desinfizieren, regelmäßig Nase putzen und am Ende eine Nasendusche verwenden.“

Größte Gefahr bei dauerhaftem Konsum

Trotz aller Tipps, die Robin uns sein Team für einen sicheren Konsum geben, bestehe bei einem dauerhaften Konsum von Ketamin die größte Gefahr. „Dauerhafter Konsum kann vor allem irreversible Schäden an Blase und Harntrakt verursachen, inklusive Schmerzen beim Wasserlassen, Inkontinenz, bis hin zur Entfernung der Blase. Zudem kann die Wirkung von Ketamin als Narkosemittel, aufgrund der körpereigenen Toleranz so verringert sein, dass im Notfall oder während einer Narkose Probleme auftreten können“, warnt Robin.