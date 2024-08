Ketchup ist aus den meisten Haushalten nicht wegzudenken. Ob zu Pommes, Grillfleisch oder als Zutat in Saucen – die würzige Tomatensauce ist vielseitig einsetzbar. Doch haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Ketchup selbst herzustellen? Der Aufwand ist gering und der Geschmack individuell anpassbar. Zudem bietet selbstgemachter Ketchup die Möglichkeit, auf unnötige Konservierungsstoffe und Zuckerzusätze zu verzichten.

Rezept „Ketchup selber machen“

Für die Zubereitung Ihres eigenen Ketchups benötigen Sie:

1 kg Tomaten

100 g Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

2 EL neutrales Öl

50 g Zucker

Saft einer halben Zitrone

1 TL Chilipulver

1 Prise Zimt

2 TL Salz

Eine Prise Pfeffer

Zubereitung:

Entfernen Sie den Strunk der Tomaten und schneiden Sie diese in kleine Stücke. Schälen und schneiden Sie anschließend die Zwiebeln und den Knoblauch.

Erhitzen Sie das Öl in einem Topf und braten Sie die Zwiebeln und den Knoblauch darin glasig an.

Geben Sie den Zucker hinzu und lassen Sie ihn leicht karamellisieren.

Fügen Sie die Tomaten, den Zitronensaft und die Gewürze hinzu.

Lassen Sie alles etwa 15 Minuten köcheln, bis die Tomaten weich sind. Schmecken Sie die Mischung ab und würzen Sie ggf. nach.

Pürieren Sie die Masse mit einem Stabmixer oder in der Küchenmaschine.

Für eine besonders feine Konsistenz streichen Sie den Ketchup durch ein Sieb.

Füllen Sie den fertigen Ketchup in sterilisierte Schraubgläser.

Haben Sie sich eigentlich schonmal gefragt, warum Ketchup eigentlich Ketchup heißt? Die Antwort haben wir für Sie in einem Artikel zusammengefasst.

Tipps zur Verfeinerung Ihres selbstgemachten Ketchups:

Tomaten häuten für einen samtigen Ketchup

Um die Textur Ihres Ketchups noch feiner und samtiger zu gestalten, empfiehlt es sich, die Tomaten vor dem Kochen zu häuten. Die Haut der Tomaten kann im fertigen Ketchup kleine, ungewünschte Stückchen hinterlassen, die den ansonsten glatten Ketchup beeinträchtigen könnten. Um die Tomatenhaut einfach zu entfernen, ritzen Sie die Tomaten kreuzweise an der Unterseite ein und blanchieren Sie sie kurz in kochendem Wasser. Anschließend schrecken Sie die Tomaten in kaltem Wasser ab – die Haut lässt sich nun mühelos abziehen.

Ketchup selber machen ohne Zucker

Falls Sie Zucker vermeiden möchten, können Sie diesen durch Apfelmark ersetzen. Apfelmark bringt eine natürliche Süße in den Ketchup, die hervorragend mit den Tomaten harmoniert. Außerdem enthält Apfelmark weniger Kalorien als Zucker und ist eine gute Möglichkeit, den Ketchup gesünder zu gestalten, ohne auf Geschmack verzichten zu müssen. Besonders bei einem etwas milderen Ketchup für Kinder kann diese Variante punkten.

Pikante Note: Curryketchup selbst gemacht

Für diejenigen, die es gerne etwas würziger mögen, ist Curryketchup eine interessante Abwandlung. Um einen leckeren Curryketchup herzustellen, fügen Sie dem Grundrezept 2 Esslöffel Currypulver hinzu. Je nach Geschmack können Sie die Menge an Currypulver variieren. Um den Geschmack abzurunden können Sie 1 Messerspitze Muskat, ½ Teelöffel Kreuzkümmel sowie 2 Teelöffel Paprikapulver edelsüß hinzufügen. Diese Gewürze verleihen dem Ketchup eine warme, tiefere Geschmacksnote und machen ihn zu einem idealen Begleiter für Grillgerichte und Pommes.

Gewürzketchup selber machen: Aromatische Vielfalt

Wenn Sie Ketchup mit einem komplexen und vielschichtigen Geschmack bevorzugen, können Sie einen Gewürzketchup zubereiten. Dazu geben Sie 1 Teelöffel gemahlene Senfkörner, ½ Teelöffel Ingwerpulver und ½ Teelöffel Pimentpulver in die Ketchup-Mischung. Zusätzlich können je 1 Messerspitze Kreuzkümmel, Paprikapulver edelsüß, Curry und Cayennepulver sowie ein Spritzer Worcestersauce den Ketchup verfeinern. Diese Kombination aus Gewürzen sorgt für eine tiefere, leicht scharfe und zugleich würzige Note, die Ihrem Ketchup eine besondere Raffinesse verleiht. Dieser Gewürzketchup passt besonders gut zu deftigen Gerichten wie Burgern oder gegrilltem Fleisch.

Wenn Sie auf der Suche nach weiteren kreativen Ketchup-Ideen sind, wie wäre es zum Beispiel mit einem exotischen Banana Ketchup? Ein Rezept dazu finden Sie hier.

Wie kann man Ketchup konservieren?

Damit Sie Ihren selbstgemachten Ketchup länger genießen können, ist es wichtig, ihn richtig zu konservieren. Füllen Sie den noch heißen Ketchup in sterilisierte Gläser und verschließen Sie diese sofort. Sterilisierte Gläser minimieren das Risiko von Keimen und verlängern die Haltbarkeit des Ketchups erheblich. Lesen Sie dazu gerne unseren Ratgeber mit 5 Möglichkeiten, Gläser zu sterilisieren. Lagern Sie die Gläser anschließend kühl und dunkel.

Selbstgemachter Ketchup ist nicht nur eine schmackhafte Alternative zu industriell hergestellten Produkten, sondern auch ein tolles Mitbringsel für Familie und Freunde. Probieren Sie es aus und genießen Sie den vollen Geschmack frischer Tomaten – ganz ohne Zusatzstoffe.