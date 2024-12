Der 35-jährige Sozialdemokrat begründete seinen Rücktritt mit gesundheitlichen Problemen. Was steckt dahinter? Wie steht es inzwischen um seine Gesundheit? Hat er Anspruch auf eine Abgeordnetenpension?

Michael Maier 18.10.2024 - 15:25 Uhr

Bewegung in der deutschen Politik- und Talkshow-Landschaft: Kevin Kühnert, der charismatische Generalsekretär der SPD, hat im Herbst 2024 plötzlich seinen Rücktritt erklärt. Der erst 35-jährige Politiker, der wie einstmals auch Robert Habeck als eine der aufstrebenden Stimmen in seiner Partei galt, begründete diesen Schritt mit gesundheitlichen Problemen. Doch was genau hat Kühnert dazu getrieben, seine vielversprechende politische Karriere so abrupt zu beenden? Und wie hoch ist eine Abgeordnetenpension?