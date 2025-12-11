Kevin Kühnert ist zurück von einer 1000-Kilometer-Wanderung durch ganz Österreich: Nach seiner Auszeit hat der 36-Jährige Berliner eine neue Aufgabe gefunden.

Kevin Kühnert, der ehemalige Generalsekretär der SPD, hat eine neue Position angenommen, nachdem er im Herbst 2025 noch rund 1000 Kilometer zu Fuß durch Österreich gewandert war. Er wird bei der Organisation Finanzwende die Leitung für Steuern, Verteilung und Lobbyismus übernehmen, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.

"Finanzwende ist auf dem besten Weg, ein effektives Gegengewicht der Finanzlobby zu werden - und ich möchte aktiv dazu beitragen, dass dieses Mammutprojekt gelingt", sagte Kühnert zu seiner neuen Aufgabe. "Extreme Ungleichheit verbaut nicht nur Lebenschancen. Sie verzerrt auch zunehmend Debatten in Medien und Politik."

Reichtum werde weltweit "immer offener als Machtinstrument missbraucht", fuhr Kühnert fort. Nötig seien "starke überparteiliche Anstrengungen, um sich dem entgegenzustellen". "Daran arbeite ich ab sofort bei Finanzwende aktiv mit", sagte Kühnert. Finanzwende-Mitgründer Gerhard Schick begrüßte Kühnerts Schritt "außerordentlich".

Kevin Kühnert: Karriere, Partner, Abgeordnetenpension

Geburtsdatum: 1. Juli 1989

Geburtsort: Berlin

Familie: Einzelkind aus Beamtenhaushalt (Mutter Arbeitsamt, Vater Bezirksamt)

Ausbildung: Studium in Publizistik und Kommunikationswissenschaft (ohne Abschluss)

Beruf: Bundestagsabgeordneter, Callcenter-Mitarbeiter

Gehalt: Monatliche Diäten von 11.227,20 Euro

Pensionsanspruch: monatlich 1122 Euro – aber erst ab 2056

Eintritt in die SPD: 2005 (mit 16 Jahren)

Juso-Bundesvorsitzender: 2017-2021

SPD-Generalsekretär: Dezember 2021 bis Oktober 2024

Persönliches: Offen homosexuell, hat einen Partner mit FDP-Parteibuch

Hobbys: Bergwandern, Alpinismus, Reisen

Meilenstein: 1000 Kilometer zu Fuß durch Österreich im Herbst 2025

„Finanzwende“ mit Kevin Kühnert für Fairness und Stabilität

Nach eigenen Angaben zählt Finanzwende über 17.000 Mitglieder und wurde 2018 zum zehnten Jahrestag der Lehman-Brothers-Insolvenz ins Leben gerufen. Der Verein setzt sich für „stabilere, faire und nachhaltige Finanzmärkte“ ein.

Kevin Kühnert hatte ab 2021 die Rolle des SPD-Generalsekretärs inne, bevor er im Oktober 2024 unerwartet zurücktrat. Davor leitete er seit November 2017 die Jusos. Zwischen Dezember 2019 und Dezember 2021 fungierte Kühnert zudem als stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender.

Kühnert-Comeback 2026 im Abgeordnetenhaus von Berlin?

Beobachter halten es für möglich, dass Kevin Kühnert bald ein politisches Comeback anstreben könnte, denn manch ein Genosse vermisst den scharfzüngigen Redner mit bisweilen klassenkämpferischen Tönen recht schmerzlich.

In Frage kommt dafür zum Beispiel die Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin am 20. September 2026. Auf wirtschaftlichem Terrain dürfte Kühnert vor allem auch Sozialabbau-Ideen aus CDU und AfD entgegen treten wollen.