Kevin Kühnert ist zurück von einer 1000-Kilometer-Wanderung durch ganz Österreich: Nach seiner Auszeit hat der 36-Jährige Berliner eine neue Aufgabe gefunden.
11.12.2025 - 11:16 Uhr
Kevin Kühnert, der ehemalige Generalsekretär der SPD, hat eine neue Position angenommen, nachdem er im Herbst 2025 noch rund 1000 Kilometer zu Fuß durch Österreich gewandert war. Er wird bei der Organisation Finanzwende die Leitung für Steuern, Verteilung und Lobbyismus übernehmen, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.