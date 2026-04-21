Der von Trump als neuen Chef der US-Notenbank Fed nominierte Kevin Warsh hat heute mit der Anhörung im Bankenausschuss des US-Senats seinen ersten wichtigen Test. Alles Wichtige im Überblick.
21.04.2026 - 16:01 Uhr
Der von Präsident Donald Trump nominierte Kevin Warsh muss sich heute einer kritischen Anhörung des Bankenausschusses des US-Senats stellen. Die Sitzung ist angesetzt für 10 Uhr ET (16 Uhr deutscher Zeit). Warshs Vermögensverhältnisse, frühere Berufsverbindungen und seine Positionen zur Geldpolitik stehen im Mittelpunkt.