Immer mehr Mittelständler denken wegen fehlender Nachfolge an die Schließung ihrer Firma. Was laut KfW-Studie besonders häufig den Generationenwechsel erschwert.
09.01.2026 - 10:37 Uhr
Frankfurt/Main - Wegen fehlender Nachfolge denkt eine zunehmende Zahl von Mittelständlern über die Schließung ihrer Unternehmen nach. Allein bis zum Jahr 2029 könnten so jährlich in Deutschland bis zu 114.000 Unternehmen geschlossen werden, warnen die Autoren des Mittelstand-Panels, das regelmäßig im Auftrag der staatlichen KfW-Bank erhoben wird. Dem stünden jährlich nur 109.000 Unternehmen gegenüber, die eine Nachfolgeregelung finden wollen.