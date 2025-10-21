Wirtschaft und Politik setzen auf KI. Das wird beim Spatenstich des neuen IPAI-Campus deutlich. Aber was entsteht konkret? Die wichtigsten Infos aus Heilbronn.
21.10.2025 - 18:10 Uhr
Bagger, Kräne, Schubkarren und vor allem viel Erde – das bekommt zu sehen, wer dieser Tage auf der Baustelle des Innovationsparks für Künstliche Intelligenz (kurz IPAI) in Heilbronn unterwegs ist. Auf dem Areal Steinäcker entsteht auf einer Fläche von 30 Hektar – rund 42 Fußballfeldern – ein neues Zentrum für Künstliche Intelligenz. Zum Spatenstich am Dienstagmittag kamen zahlreiche Prominente aus Wirtschaft und Politik, allen voran Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), die ihre Unterstützung für das Projekt signalisierten.