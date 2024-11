Double der Papstkirche in Rom

In die Geschichte und architektonische Schönheit des Petersdoms fast hautnah eintauchen: Ein mit KI generierter digitaler Zwilling ermöglicht nie gekannte Einblicke in die Basilika.

Markus Brauer /dpa 11.11.2024 - 17:28 Uhr

Ein Blick unter die riesige Kuppel des Petersdoms, in die unterirdische Nekropole unter den vatikanischen Grotten oder ganz nah an den prunkvollen Bernini-Baldachin: Das Softwareunternehmen Microsoft hat in Zusammenarbeit mit dem Vatikan einen durch Künstliche Intelligenz (KI) generierten digitalen Zwilling des Petersdoms erschaffen. Über eine interaktive Webseite kann dieser künftig weltweit aus der Ferne besichtigt werden.