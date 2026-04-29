KI-Fake aus Herrenberg „Das Video stellt nicht die Realität dar“ – Feuerwehr stellt klar
Ein KI-generiertes Video von einem Feuerwehreinsatz in Herrenberg kursiert auf Tiktok. Es zeigt Szenen, die so nie stattgefunden haben.
Ein KI-generiertes Video von einem Feuerwehreinsatz in Herrenberg kursiert auf Tiktok. Es zeigt Szenen, die so nie stattgefunden haben.
Mussten in Herrenberg nach dem Kühlmittelaustritt beim Kaufland am Freitag, 17. April, Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus? Oder stimmt eine andere Version? Die von einem großen, aber recht unspektakulären Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei? Im Internet – gerade auf der Plattform Tiktok – kursieren mehrere Videos mit verschiedenen Inhalten, aber angeblich vom selben Einsatz bei dem Supermarkt im Schießtäle.