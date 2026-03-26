Der Landesdatenschutzbeauftragte rechnet mit einem Anstieg der Fälle. Dabei sind Bundesregierung und EU-Parlament dabei gegenzusteuern.
26.03.2026 - 13:47 Uhr
Die Probleme mit KI-Fakes wie im Falle der Moderatorin Collien Fernandes könnten nach Einschätzung des Landesdatenschutzbeauftragten Tobias Keber in nächster Zeit noch zunehmen. Künstliche Intelligenz und sexualisierte Bilder seien bislang noch nicht in der Beschwerdepraxis angekommen, sagte Keber am Donnerstag. Er könne sich aber vorstellen, die Zahlen 2026 und 2027 „sehr stark“ hochgehen, „weil es diese Dienste zunehmend gibt.“