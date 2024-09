Die Göppinger Kreispartei kassiert eine Rüge des Selbstkontrollorgans der PR-Branche: Mit per KI erzeugten Personen betreibe sie Irreführung. Die „Alternative“ verweist auf Gefahren für Mitglieder, die ihr reales Gesicht zeigen.

Andreas Müller 03.09.2024 - 16:16 Uhr

Der Einsatz von Bildern, die mit Künstlicher Intelligenz erzeugt wurde, wirft eine Fülle von ethischen und rechtlichen Fragen auf – auch in der Politik. Darf man alles machen, was nicht verboten ist? Welche Regeln sind sonst zu beachten? Darum geht es in einem Fall aus Göppingen, den sich der Deutsche Rat für Public Relations – das Selbstkontrollorgan der PR-Branche – aktuell vorgenommen hat. Am Ende verhängte er eine Rüge für den dortigen AfD-Kreisverband, „wegen bewusster Täuschung der Öffentlichkeit durch den irreführenden und ungekennzeichneten Einsatz von Künstlicher Intelligenz“.