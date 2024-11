Tinder, Bumble, Hinge und Co. – wer heute neue Leute kennen lernen will, muss nicht einmal mehr das Haus verlassen. Doch was zunächst verlockend klingt, kann auf Dauer krank machen. KI soll uns nun das Online-Dating erleichtern.

Wenn wir unsere Eltern fragen, wie sie sich kennengelernt haben, dann erzählen sie vielleicht von einem Gartenfest bei Freunden und davon, wie sie sich nach drei Gläsern Bowle und zwei Bratwürsten tief in die Augen blickten und wussten: Das ist die Person, mit der ich alt werden, in ein Reihenhaus ziehen und zwei Kinder bekommen möchte. Oder sie erzählen eine Geschichte aus der Disco, als Papa Wolfgang zu schüchtern war die Frau an der Bar anzusprechen und seinen Freund Thomas vorschickte, um ihr seine Nummer zu geben. Mama Heike rief Wolfgang dann am nächsten Tag auf dem Festnetz an und der Rest ist Geschichte. Heute läuft das Kennenlernen oft anders ab. Laut der Studie „Singles in America“ von 2023 hatte ein Viertel aller Personen ihr letztes erstes Date mit jemandem, den sie online kennengelernt haben.