Flirrend heiß ist es. Auf den kargen Bergen kein einziger Grashalm zu sehen. Qumran macht einen trostlosen und lebensfeindlichen Eindruck. Manche der Touristen, die heute zu der archäologischen Ausgrabungsstätte am Nordwestufer des Toten Meers kommen, staunen zunächst vor allem darüber, wie wenig es zu sehen gibt – zumindest auf den ersten Blick.

Für archäologisch wenig interessierte Laien stehen dort in der judäischen Wüste schlicht ein paar Steinmauern. Die aber sind für Historiker, Theologen und Judaisten von größtem Interesse. Denn in Qumran lebten die Essener, eine jüdische streng religiöse Gruppe, die fast in Vergessenheit geraten war. Bis im Jahr 1947 Schriftrollen gefunden wurden, die sie in den Höhlen der Berge versteckt hatten.

Lesen Sie auch

Qumran macht auf den ersten Blick einen trostlosen und lebensfeindlichen Eindruck. Foto: Imago/Newscom World

Luftaufnahme der archäologischen Ausgrabungsstätte Qumran. Foto: Imago/GRANGER Historical Picture Archive

Seltener Glücksfall für die Wissenschaft

Der Fund galt als Sensation, als seltener Glücksfall für die Wissenschaft – ähnlich wie der Fund des Grabes von Pharao Tutanchamun durch den englischen Archäologen Howard Carter im Jahr 1922 im Tal der Könige in Ägypten. Denn die Schriftrollen aus Pergament – Tierhaut also – waren nach rund 2000 Jahren noch so gut erhalten, dass die Texte entziffert werden konnten.

Die Qumran-Schriftrollen vom Toten Meer gehören zu den wichtigsten archäologischen Funden des 20. Jahrhunderts. Auf ihnen sind unter anderem die bislang ältesten handschriftlichen Bibel-Texte festgehalten.

Qumran-Fragment Foto: Imago/UPI Photo

Sie heißen Qumran-Rollen, weil sie – zwischen 1947 und 1956 – in elf Höhlen nahe der gleichnamigen Ruinenstätte gefunden wurden. Die Rollen sind eine Sammlung hebräischer, aramäischer und griechischer Schriften. Die ältesten datieren aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. und die jüngsten aus dem späten ersten Jahrhundert n. Chr..

Ein Fund wie aus einem Märchen aus 1001 Nacht

Während eines aufwendigen, jahrzehntelangen Sondierungsprozesses haben Forscher Teile des Alten Testaments, Kommentare zu biblischen Texten sowie Sektenschriften rekonstruiert. Die bedeutendste Schriftrolle ist die relativ gut erhaltene Jesaja-Rolle. Sie ist 7,34 Meter lang und gibt nahezu lückenlos den Text des Propheten Jesaja wieder.

Das Qumran ein Mythos ist, mag auch daran liegen, dass schon die Entdeckung der Schriftrollen wie ein Märchen aus 1001 Nacht klingt. Denn der Fund, den Archäologen für einen der bedeutendsten in unserem Jahrhundert halten, gelang nicht der Wissenschaft, sondern einem kleinen Beduinenjungen.

Blick aus einer der Qumran-Höhlen auf das Tote Meer. Foto: Imago/Artokoloro

Der war im Sommer 1947 auf der Suche nach einer Ziege, die ihm davongelaufen war. Weil er Angst hatte, sie könnte in eine der Höhlen gefallen sein, warf er Steine in den dunklen Schacht. Von der Ziege war nichts zu hören, dafür aber das Splittern von Tongefäßen. In denen steckten, wie der Beduinenjunge schnell herausfand, merkwürdige, in Leinen gewickelte Schriftrollen.

Kopie einer gut erhaltenen Schriftrolle. Foto: Imago/Depositphotos

Die Funde des Jungen gelangten zunächst in die Hände von Händlern und über diesen Umweg schließlich in die von jüdischen Wissenschaftlern. Schon bald war klar, welche Bedeutung die Rollen aus den Terrakottakrügen hatten: Die Texte waren eine einzigartige Quelle für die religiösen Vorstellungen aus der Zeit, in der Jesus lebte.

Mekka der Archäologen und Theologen

Die Höhlen von Qumran wurden ein Mekka der Archäologen und Theologen, die weitere Schriftrollen und Tausende von Textfragmenten entdeckten. Seit 1951 fanden in der Siedlung der Essener Ausgrabungen statt, bei der die Grundmauern der Gebäude freigelegt wurden, die einem Kloster ähnelten: Küche, Hof, Speisesaal und Schreibräume wurden gefunden.

Die Siedlung hatten die Essener im Jahr 68 n. Chr. offenbar fluchtartig verlassen – wahrscheinlich aus Angst vor den anrückenden römischen Truppen während des jüdischen Aufstandes gegen die imperiale Besatzungsmacht. Ihre wertvollen Schriftrollen versteckten sie ringsum in den Bergen.

Eine der Qumran-Höhlen. Foto: Imago/Newscom World

KI-gestützte Neudatierung der Qumran-Texte

Jetzt ist ein neues Kapitel in der Qumran-Forschung aufgeschlagen worden: Viele der Schriftrollen sind früher entstanden als gedacht, wie eine KI-gestützte Neudatierung enthüllt.

Einige biblische Textfragmente könnten demnach sogar bis in die Entstehungszeit des alten Testaments zurückgehen, darunter Textteile aus dem Buch Daniel und dem Buch Kohelet. Auch die althebräischen Schriften entwickelten sich der Datierung zufolge früher als angenommen.

Textfragmente Foto: Imago/Newscom World

Eine Paläografikerin setzt Textfragment aus Qumran zusammen. Foto: Imago/UPI Photo

Wer die Schreiber dieser Texte waren und warum sie in den Höhlen versteckt wurden, ist erst in Teilen geklärt. Auch wann genau die einzelnen Schriftrollen entstanden, ist unbekannt. „Es ist essenziell, die genaue Chronologie dieser handgeschriebenen Manuskripte zu ermitteln“, erklärt Mladen Popovic von der niederländischen Universität Groningen. Denn nur so lässt sich nachvollziehen, wie in dieser entscheidenden Phase der jüdischen und christlichen Geschichte neue Ideen und Vorstellungen entstanden.

Die Studie ist im Fachjournal „PLOS One“ erschienen“.

Die Ausgrabungen in der historischen Stätte von Qumran nordwestlich des Toten Meeres. Foto: Imago/Pond5 Images

Bisher war genaue Datierung der Schriften kaum möglich

Das Problem dabei: Nur einige der ältesten und der jüngsten Schriftrollen-Fragmente tragen Datumsangaben im Text. Zwischen ihnen klafft eine Lücke von mehreren hundert Jahren. Zwar haben Archäologen versucht, diese Lücke durch Analysen der Handschriften und Sprache zu schließen.

Doch aus dieser Zeit fehlen geeignete Vergleichs-Manuskripte aus umliegenden Teilen des Nahen Ostens. Dadurch lieferten solche paläografischen Vergleichsanalysen – also die Untersuchung alter, handgeschriebener Schriften – bisher kaum verlässliche Datierungen.

In solchen Tonkrügen wurden die Schriftsrollen aufbewahrt. Foto: Imago/piemags

Historisches Foto aus dem Jahr 1947 mit einem Originalfund. Foto: Imago/Photo12

Schriftrollen sind älter als gedacht

Die Groninger Forscher haben nun eine Methode entwickelt, die es erstmals erlaubt, die Qumran-Schriftrollen genauer zu datieren. Dafür kombinierten sie modernste Methoden der Radiokarbondatierung mit einer künstlichen Intelligenz namens Enoch, die auf paläografische Vergleiche trainiert wurde.

„Mit der Enoch-KI haben wir eine neue Tür im die antike Welt geöffnet. Wie eine Zeitmaschine erlaubt sie es uns, die Handschrift der Personen zu studieren, die einst die Bibel schrieben.“

In einem ersten Schritt untersuchten die Wissenschaftler roben von 30 Schriftrollen aus Qumran, zwei weiteren Höhlen und aus Masada. „Die Resultate ergeben ein höheres Alter für die meisten Manuskripte“, berichten sie. Die neudatierten Qumran-Texte sind demnach größtenteils älter als zuvor geschätzt. Einige der ältesten Fragmente gehen bis ins dritte Jahrhundert v. Chr. zurück.

Qumran-Fragment. Foto: Imago/United Archives

Unsere Empfehlung für Sie Römisches Legionslager in Israel entdeckt Als die Römer vor 1800 Jahren Palästina beherrschten Bei Ausgrabungen der israelischen Antikenbehörde sind die Ruinen eines 1800 Jahre alten römischen Militärlagers freigelegt worden. Es handelt sich um das bisher einzige römische Lager dieser Größenordnung in Israel.

KI-System „Enoch” datiert weitere Schriftrollen

In einem zweiten Schritt nutzten Popovic und seine Kollegen das „Enoch“ getaufte KI-System, um auch 135 weitere Qumran-Texte zu datieren. Der Künstlichen Intelligenz gelang es, die Altersschätzung der Schriftrollen bis auf rund 30 Jahre zu präzisieren. Auch bei diesen 135 Fragmenten ergab sich dadurch für viele Texte ein höheres Alter.

„Ein Beispiel ist Fragment 4Q109, eine Abschrift des biblischen Buchs Kohelet. Experten gehen davon aus, dass dieses alttestamentarische Buch im dritten Jahrhundert v. Chr. verfasst wurde“, schreiben die Forscher. Bisher waren aus dieser Zeit aber keine Textfassungen bekannt. Die Enoch-KI datiert nun aber das Qumran-Fragment 4Q109 auf diese Zeit.

Fragment aus dem alttestamentlichen Buch Samuel. Foto: Imago/GRANGER Historical Picture Archive

Schriften aus Zeit der Bibelautoren

Zusammen mit dem Textfragment aus dem Buch Daniel haben die Forscher damit zwei Qumran-Schriften entdeckt, die bis auf die Entstehungszeit des alten Testaments zurückgehen.

„Zum ersten Mal haben wir damit zwei biblische Schriftrollen-Fragmente aus Zeit der Bibelautoren“, resümiert Popovic. „Unsere neue Herangehensweise an die Paläografie ergibt eine neue Chronologie der Schriftrollen und beeinflusst auch unser Verständnis der Geschichte des alten Judäa und der Menschen hinter den Schriftrollen.“

Info: Die Bibel – das Buch der Bücher

Tanach

Das Wort Bibel (von altgriechisch „biblia“, Bücher) bezeichnet die Sammlung der heiligen Schriften von Juden und Christen. Tanach ist der Name für die jüdische Bibel, die aus insgesamt 24 Büchern besteht: Tora (Weisung), Nevi (Propheten) und Ketiuvim (Schriften).

66 biblische Bücher bei Protestanten – 73 bei Katholiken

Die evangelischen Kirchen haben diese Schriften der jüdischen Bibel – des Tanach – übernommen, allerdings in 39 Bücher eingeteilt. Hinzu kommen die 27 Schriften des griechischen Neuen Testaments – zusammen 66 Bücher. Katholische Bibeln hingegen umfassen 73 Bücher. Dieser numerische Unterschied hat folgenden Grund: Der Reformator Martin Luther (1483-1546) hatte sieben Bücher, die im Judentum aus dem Tanach ausgeschlossen worden und in der katholischen Tradition Teil der Bibel waren, aus seiner Bibelübersetzung entfernt.

Bücher „erster“ und „zweiter“ Klasse

Diese sogenannten deuterokanonischen Schriften wurden ursprünglich in die Vulgata, die lateinische Übersetzung der griechischen Bibel (die auch Septuaginta heißt) Ende des Vierten Jahrhunderts aufgenommen. Das Wort deuterokanonisch kommt vom Griechischen „deuteros“, zweiter. Das Gegenteil ist protokanonisch (von griechisch „protos“, erster), womit alle Schriften des Alten Testaments bezeichnet werden, die in der jüdischen und evangelischen Bibel enthalten sind.

Deuterokanonisch

Mit deuterokanonischen Schriften ist Folgendes gemeint: Die bereits erwähnten sieben Schriften des Alten Testaments werden von der katholischen Kirche und teilweise von der orthodoxen Kirche sowie den altorientalischen Kirchen als fester Bestandteil der Bibel angesehen. Es handelt sich um das Buch Judit, das Buch Tobit, 1. und 2. Makkabäer, das Buch Baruch, die Weisheit Salomos, Jesus Sirach sowie die Anhänge zum Buch Ester und Daniel.Zusammen mit den anderen Büchern des Alten Testaments (seit der Vulgata sind dies 39) gelten sie als kanonisch. Dass heißt: Diese 46 Bücher wurden um das Jahr 400 von der Kirche endgültig als Teil der Bibel festgelegt (kanonisiert) und damit zum Maßstab (Kanon) des Glaubens und der Religionsausübung.

Vulgata

Als Vulgata (von Lateinisch „vulgáta“, im Volk verbreitet) bezeichnet man die lateinische Bibelübersetzung. Seit der Spätantike hatte sie sich gegen ältere lateinische Übersetzungen durchgesetzt. Die „Vulgata“ basiert auf der lateinischen Übersetzung der biblischen Schriften aus dem Hebräischen und Griechischen durch den Kirchenvater Hieronymus (347-420 n. Chr.).

Vetus Latina

Die älteren Übersetzungen werden auch unter dem Begriff Vetus Latina oder Altlateinische Bibel (von Lateinisch „vetus latina“, alte lateinische) zusammengefasst. Es handelt sich um sämtliche Übersetzungen der alt- und neutestamentlichen Schriften in die Lateinische Sprache, die vor der „Vulgata“ in Gebrauch waren. Die Vulgata war in der Spätantike und im Mittelalter die maßgebliche Bibelausgabe der Kirche.

Aramäisch – Alltagssprache zur Zeit Jesu

Die Septuaginta (griechisch für „Übersetzung der Siebzig“) wiederum ist die älteste vollständige Übersetzung der hebräisch-aramäischen Bibel (Aramäisch war zur Zeit Jesu die Umgangssprache) in die antike altgriechische Alltagssprache, der sogenannten Koine. Die griechische Übersetzung entstand ab 250 v. Chr. und war bis 100 n. Chr. abgeschlossen.