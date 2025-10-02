KI-Tool der IHK Stuttgart Brüssel holt sich Nachhilfe in Sachen Bürokratieabbau aus Stuttgart
Das KI-Tool der IHK Region Stuttgart entwickelt sich zum Exportschlager. Jetzt soll es auch in Brüssel zum Einsatz kommen.
Die EU-Kommission bekommt von der IHK Region Stuttgart Hilfe beim Bürokratieabbau. Die EU-Kommission habe großes Interesse, mit „unserem KI-Tool Normen zu bearbeiten“, sagte IHK-Präsident Claus Paal unserer Zeitung. Die IHK hat vor zwei Jahren begonnen, Beispiele für überbordende Bürokratie mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz zu identifizieren.