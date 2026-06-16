KI und Demokratie Politik ohne Intelligenz
Wie man sich mit Algorithmen selbst entwürdigt: Politik und Medien tappen in die KI-Falle.
Wie man sich mit Algorithmen selbst entwürdigt: Politik und Medien tappen in die KI-Falle.
Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im politischen Diskurs hat sich zuletzt zu einem Kampfgebiet entwickelt, auf dem zwar nicht scharf geschossen, doch mit spitzer Feder respektive klandestinen Algorithmen gestritten wird. Der Lärm gilt der Frage, welcher Hilfsmittel sich diejenigen bedienen dürfen, die sich öffentlich zu Wort melden. Das ist kein triviales Thema. Letztlich geht es um die Conditio humana. Also um die Frage, was den Menschen ausmacht.
Warum zahlen Beamte in Deutschland nicht in die Rentenkasse ein? Wird sich das in Zukunft ändern? Und was soll das bringen? Erfahren Sie hier wichtige Daten und Fakten zum Versorgungssystem für Beamte und wie es funktioniert.
Renten und Pensionen sind sich so ähnlich wie Äpfel und Birnen, heißt es immer wieder. Um im Bild zu bleiben: Bei beiden handelt es sich um Obst, doch unterscheiden sie sich beide erheblich voneinander.
Warum zahlen Beamte in Deutschland nicht in die Rentenkasse ein? Wird sich das in Zukunft ändern? Und was plant die Rentenkommission? Erfahren Sie hier, wie das Versorgungssystem für Beamte und gesetzliche Rentensystem im Vergleich funktionieren.