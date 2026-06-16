KI und Demokratie: Politik ohne Intelligenz

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im politischen Diskurs hat sich zuletzt zu einem Kampfgebiet entwickelt, auf dem zwar nicht scharf geschossen, doch mit spitzer Feder respektive klandestinen Algorithmen gestritten wird. Der Lärm gilt der Frage, welcher Hilfsmittel sich diejenigen bedienen dürfen, die sich öffentlich zu Wort melden. Das ist kein triviales Thema. Letztlich geht es um die Conditio humana. Also um die Frage, was den Menschen ausmacht.

Ausgangspunkt der Debatte war ein Meinungsbeitrag des Thüringer Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU) in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, welchen das Blatt im Nachhinein als von einer KI generiert enttarnte und folgerichtig „depublizierte“. Was bedeutet: Der Betrug wurde als solcher benannt und der Beitrag von der Website der Zeitung entfernt. Daraufhin machte sich Mathias Döpfner, der als Vorstandschef den Springer-Verlag politisch nach rechts ins Offene führt, über die Konkurrenz aus Frankfurt lustig. Die „FAZ“ betreibe Maschinenstürmerei und verharre in Nostalgie, höhnte Döpfner. Oder doch nicht Döpfner. Den Beitrag hatte er, wie er am Ende des Textes preisgibt, in einem Akt der Provokation ebenfalls von einer KI erstellen lassen. Döpfner gilt nicht nur als zynischer Medienmogul, sondern auch als feinsinniger Kunstsammler. Interessant wäre zu wissen, ob er die Authentizität seiner Kunstobjekte ähnlich großzügig sieht.

Der Ministerpräsident Voigt wiederum dementiert nicht, dass weitere seiner Verlautbarungen mehr oder weniger komplett maschinell erstellt wurden. Darunter auch eine Holocaust-Gedenkrede. Allein dabei handelt es sich schon um eine Entwürdigung der Ermordeten, die im Grunde einen Rücktritt rechtfertigte. Dazu bedürfte es aber eines Schamgefühls, über das Voigt offenkundig nicht verfügt; auch den Entzug seines Doktor-Titels durch die Technische Universität Chemnitz sitzt der des Plagiats Überführte aus. Selbstverständlich hat kein Spitzenpolitiker die Zeit und den Kopf, alle seine Reden selbst zu schreiben, außer vielleicht die wichtigsten. Dafür gibt es Mitarbeiter, die ihn kennen – und mit denen er sich austauscht. Wenn es auch dafür nicht reicht, gibt es einen Ausweg: Schweigen.

Künstliche Intelligenz beruht auf der Optimierung der mathematischen Wahrscheinlichkeit, Wörter in einen der Frage („Prompt“ genannt) entsprechenden Zusammenhang zu bringen. Als Scheidewand zwischen „guter“ und „böser“ Verwendung der KI gilt die Kennzeichnungspflicht. Auch im Journalismus kommt KI zum Einsatz. Als Recherchewerkzeug – oder für die Erstellung simpler und gleichförmiger Texte, zum Beispiel für Polizeimeldungen. Die Propheten eines entgrenzten KI-Einsatzes wie Döpfner sagen, solche Texte könnten weit besser sein als individuell erstellte. Dafür mögen sich Beispiele in bestimmten Textsorten finden lassen. Hinzu kommt eine andere Überlegung, die über die bloße „Kennzeichnungspflicht“ für KI hinausgeht.

Wenn die Gedanken blass sind

1961 hielt der konservative Soziologe Arnold Gehlen einen Vortrag mit dem Titel „Über kulturelle Kristallisation“. Dieser Begriff, den Gehlen von dem Italiener Vilfredo Pareto übernahm, lässt sich auf die Welt der Algorithmen übertragen, die – jedenfalls in ihrer gegenwärtigen Handhabung – nachbilden, aber nichts Neues schaffen. Algorithmen konfigurieren die Wirklichkeit mit den Worten realer Menschen in endlosen Wiederholungen immer wieder. Sie vermögen aber nicht, Wirklichkeit neu zu schaffen – es sei denn, der Mensch liefert sich selbst der KI aus und gibt seinen Schöpferanspruch auf, wie ihn der Florentiner Renaissance-Denker Pico della Mirandola vor einem halben Jahrtausend in seiner Rede über die Würde des Menschen formulierte: „Du kannst nach unten ins Tierische entarten, du kannst aus eigenem Willen wiedergeboren werden nach oben in das Göttliche.“

Und was die Texte von Politikern angeht: Ob nun von KI generiert oder nicht: Wenn die Gedanken blass und ohne jeden Neuigkeitswert sind, dann sollte guter Journalismus viel häufiger als bisher einfach darauf verzichten. Die Social-Media-Kanäle sind schon voll mit Selbstbeweihräucherung und peinlicher Inszenierung. Davon braucht es nicht noch mehr.