Das Internet wird mit Inhalten geflutet, die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz erzeugt werden. Das bedroht den gesellschaftlichen Zusammenhalt, kommentiert Rainer Pörtner.
18.02.2026 - 06:00 Uhr
Ein Kipppunkt ist der Moment, an dem ein System sein Gleichgewicht verliert und sich unumkehrbar verändert. Wir kennen solche Kipppunkte aus der Debatte über den Klimawandel: wenn zum Beispiel gefragt wird, ab wann das vollständige Abschmelzen der Polkappen oder das Absterben der Korallenriffe nicht mehr zu verhindern sind.