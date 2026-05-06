KI-Video von Herrenberger Feuerwehr „Das ist frustrierend“ – der Fotograf äußert sich zu Fake-Video
Nach einem Einsatz in Herrenberg kursiert ein KI-Video mit fehlerhaften Informationen auf TikTok. Was der betroffene Fotograf zu dem Vorfall sagt.
Nach einem Einsatz in Herrenberg kursiert ein KI-Video mit fehlerhaften Informationen auf TikTok. Was der betroffene Fotograf zu dem Vorfall sagt.
Wenn es im Landkreis Böblingen brennt oder kracht, lässt Frank Dettenmeyer alles stehen und liegen und fährt los. Der 54-Jährige ist Fotojournalist. Bei Unfällen, Einsätzen oder Gefahrenlagen ist er vor Ort und hält die Szenen, die sich zutragen, mit seiner Kamera fest – zu jeder Tages- und Nachtzeit. Seit Neustem jedoch werden vor allem auf TikTok immer wieder KI-Videos publiziert, die seine Bilder als Grundlage nehmen, jedoch mit Fehlern gespickt sind.