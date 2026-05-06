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KI-Video von Herrenberger Feuerwehr „Das ist frustrierend“ – der Fotograf äußert sich zu Fake-Video

KI-Video von Herrenberger Feuerwehr: „Das ist frustrierend“ – der Fotograf äußert sich zu Fake-Video
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Von diesem Einsatz kursierte auf TikTok ein künstlich generiertes Video. Foto: SDMG

Nach einem Einsatz in Herrenberg kursiert ein KI-Video mit fehlerhaften Informationen auf TikTok. Was der betroffene Fotograf zu dem Vorfall sagt.

Böblingen: Melissa Schaich (mel)

Wenn es im Landkreis Böblingen brennt oder kracht, lässt Frank Dettenmeyer alles stehen und liegen und fährt los. Der 54-Jährige ist Fotojournalist. Bei Unfällen, Einsätzen oder Gefahrenlagen ist er vor Ort und hält die Szenen, die sich zutragen, mit seiner Kamera fest – zu jeder Tages- und Nachtzeit. Seit Neustem jedoch werden vor allem auf TikTok immer wieder KI-Videos publiziert, die seine Bilder als Grundlage nehmen, jedoch mit Fehlern gespickt sind.

 

Zwei Anzeigen lägen deswegen mittlerweile bei der Polizei, erklärt Dettenmeyer. Große Hoffnung, dass die Leute, die das KI-Video online gestellt haben, geschnappt werden, habe er allerdings nicht. „Das ist schon frustrierend“, sagt der Fotojournalist.

„Die Grundlage für die Bilder im Video waren meine eigenen“

Das erste Mal sei ihm ein KI-Video, das offenbar sein Fotomaterial als Grundlage hatte, nach einem Busunfall in Weil im Schönbuch aufgefallen, sagt er. Damals war ein Bus bei Glatteis von der Straße abgekommen. Frank Dettenmeyer war – wie so oft – vor Ort und schoss Fotos. „Über TikTok schaue ich ab und zu, was so läuft“, sagt er. Auf der Plattform stieß er dann auf ein Video von besagtem Unfall. „Ich bin stutzig geworden, weil es da ein Bild aus erhöhter Perspektive gab“, erzählt er. Ein Drohnenfoto also. Doch der Fotojournalist wusste: An dieser Stelle mit einer Drohne aufzusteigen, ist gar nicht erlaubt. Am Ende des Videos war Dettenmeyer klar: „Die Grundlage für die Bilder in dem Video waren eindeutig meine eigenen.“

Auch nach einem Unfall in Sindelfingen findet der Fotograf auf TikTok ein KI-Video des Einsatzes. Die Hinweise, dass es sich um ein künstlich generiertes Video handelt, sind immer die gleichen: Falsche Einsatzklamotten, Schriftzüge, die nicht stimmen und örtliche Begebenheiten, die so nicht existieren. Die Feuerwehr Herrenberg gab beispielsweise eine ganze Liste an Punkten heraus, an dem das KI-Video als fake zu erkennen ist, das nach dem Austritt von Kühlmittel in einer Kaufland-Filiale auf TikTok auftauchte: Falsche Uniformen, falsche Autokennzeichen, der Notarzt wurde in dem Video zum „Notarzy“, Feuerwehrfahrzeuge trugen ein Berliner Wappen.

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Dass es kaum eine Handhabe gegen die Personen gibt, die auf TikTok fehlerhafte KI-Videos posten, das sei für ihn als Fotograf besonders frustrierend, sagt Dettenmeyer. Größere Sorgen um seinen Berufsstand macht er sich aber noch nicht. „Auf TikTok lege ich keinen so großen Wert“, sagt er. Wenn er diese Inhalte auf Instagram oder Facebook finden würde, auf denen er selbst präsent sei und sich über Jahre ein Netzwerk aufgebaut habe, wäre das für ihn schlimmer, sagt er.

Viele User erkennen inzwischen: Das ist KI

Was ihn zusätzlich beruhigt: Unter den KI-Videos gebe es meist Kommentare, in denen von Usern darauf hingewiesen werde, dass es sich bei dem Video um KI handele. „Die Leute achten da schon drauf“, sagt er. Die meisten würden erkennen, wenn etwas nicht stimme. Lokale Follower haben schließlich einen gewaltigen Vorteil: Die meisten wissen, wie es in ihrer Kommune aussieht, welche Autokennzeichen Sinn ergeben oder wissen sogar, wie die Unformen der eigenen Feuerwehr aussehen.

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