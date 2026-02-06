Tech-Riesen überbieten sich gerade mit gewaltigen Investitionen in KI-Infrastruktur. Amazon will auch bei Satelliten und Robotik mitmischen. Das geht ins Geld - und die Börse wird nervös.
Seattle - Amazon übertrifft bei geplanten Investitionen selbst seine ausgabefreudigen Tech-Rivalen: Der Handelsriese will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar (aktuell rund 170 Milliarden Euro) in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken. Für Anleger war die Zahl schwer zu verdauen: Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um mehr als zehn Prozent.