Kicken in Ludwigsburg Das Fußball-Märchen von Eglosheim
Aufstieg vom Bolzplatz auf den Kunstrasen: Die Sonntagskicker erzählen eine bezaubernde Geschichte von Menschen, Maulwurfshügeln und sportlichem Miteinander.
Aufstieg vom Bolzplatz auf den Kunstrasen: Die Sonntagskicker erzählen eine bezaubernde Geschichte von Menschen, Maulwurfshügeln und sportlichem Miteinander.
Im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim ist immer Fußball-Märchen. Im Frühling, im Herbst, sogar im Winter. Und im Sommer sowieso. Sonntags trifft man sich zum Kicken. Es kommen Junge, Alte und viele dazwischen. Es kommen Leute aus Eglosheim oder drumherum und solche, die ursprünglich aus Marokko, Ungarn, der Türkei oder der Dominikanischen Republik stammen. Jeden Sonntag verbindet hier der Fußball die Menschen.