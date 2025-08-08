Kickers gegen SV Sandhausen: Olaf Janßen und die speziellen Erinnerungen an Stuttgart

Er hat noch immer und wahrscheinlich für alle Ewigkeit den besten Punkteschnitt aller Trainer des VfB Stuttgart: Olaf Janßen. Zwei Spiele, zwei Siege – mehr geht nicht. „Auswärts 1:0 in Kaiserslautern, 2:0 daheim gegen Eintracht Braunschweig, die waren damals Tabellenführer“, erinnert sich Janßen. Mit Jos Luhukay, für den er schon beim FC Augsburg als Analyst zusammenarbeitete, war er 2016 zum VfB in die zweite Liga gekommen. Nach der Trennung vom Niederländer stieg er dann für eine Woche zum Chef auf, ehe Hannes Wolf einstieg.

Respekt vor den Kickers

„Klar werde ich immer wieder darauf angesprochen, kein Wunder, wenn man der erfolgreichste Trainer der VfB-Geschichte ist“, sagt Janßen schmunzelnd und mit einem kräftigen Augenzwinkern. An diesem Sonntag (14 Uhr/Gazi-Stadion) kehrt der 58-Jährige nach Stuttgart zurück. Zu den Stuttgarter Kickers. Zum Regionalligaspiel mit dem Drittliga-Absteiger SV Sandhausen. Einen besonderen Bezug zu den Blauen habe er nicht, doch er hat das Team von Marco Wildersinn natürlich beobachtet – zum Beispiel beim 1:0-Auftaktsieg in Fulda: „Eine starke Mannschaft, die in ihrem 4-3-3-System spielerische Lösungen sucht, mit hohen Außenverteidigern antritt und ihre schnellen Leute über die Flügel einsetzt. Die Kickers gehören zur breiten Spitze der Liga und es wird eine herausfordernde Aufgabe für uns“, lautet Janßens Kurzbeschreibung.

Er selbst ist nach einer vielsprechenden Vorbereitung mit dem SVS mit einer 1:2-Heimniederlage gegen den FSV Frankfurt gestartet. „Die Jungs dachten sie könnten fliegen und jetzt stehen wir wie die Osterhasen da“, ließ der gebürtige Krefelder bei aller Enttäuschung auch seinen Humor durchblitzen, ehe er sachlich-nüchtern feststellte: „In den Testspielen waren wir bei 70 Prozent, gegen Frankfurt nur noch bei 50 Prozent. Wer so viele Fehler macht, verliert verdient.“ Immerhin nahm sein Team am vergangenen Dienstag die Hürde im badischen Pokal bei der SGK Heidelberg – nach einem 0:1-Rückstand gab’s ein 4:1.

Bleibt die Frage, warum Janßen nach den vielen Jahren in verschiedenen Rollen in erster und zweiter Liga sowie zuletzt vier erfolgreichen Spielzeiten als Cheftrainer bei Drittligist Viktoria Köln ausgerechnet beim SV Sandhausen aufschlug. „Ich möchte Spaß und Freude an meinem Job haben – das ist für mich ligaunabhängig, und es spielt auch keine Rolle, ob wir vor 5000 Zuschauern oder vor 50 000 spielen“, betont Janßen. Er bestätigt, dass er den Fußball-Zirkus satt habe, in dem von 38 Vereinen der zweiten und dritten Liga in der vergangenen Saison 26 den Trainer gefeuert haben.

Machmeier überzeugte Janßen

Nun ging es auch beim SV Sandhausen meistens ziemlich unstet zu. Seit dem Zweitliga-Aufstieg 2012 verschliss der Verein zwölf Trainer, 200 Neuzugänge kamen. „Ich weiß, dass der Verein sehr turbulente Zeiten hinter sich hat, aber vor allem Präsident Jürgen Machmeier hat mich davon überzeugt, dass man das künftig anders regeln will“, vertraut Janßen den Worten des Chefs. Er spricht vom „Projekt Sandhausen“, davon, dass man „das Haus neu aufbauen“ will. Das gehe nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit. Zeit, die ihm Machmeier geben will: „Olaf Janßen hat ein Feuer entfacht. Damit hat er alle angesteckt“, schwärmt der mächtige Mann von seinem wichtigsten Angestellten.

Und, wer weiß: Vielleicht wird Janßen einmal der erfolgreichste Trainer der SVS-Vereinsgeschichte. Was bei genügend Geduld theoretisch auch nach zwei Auftaktniederlagen noch möglich ist.